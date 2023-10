Eurojackpot: 28 Millionen Euro im Jackpot

Ein eigenes Haus, Autos für die großen Kinder, nicht mehr zur Arbeit müssen ... Mit einem größeren Gewinn beim Eurojackpot können solche Träume wahr werden.Diesen Freitag sind 28 Millionen Euro im Jackpot. Wie Sie teilnehmen können, was Sie beachten müssen, sowie die aktuellen Gewinnzahlen, lesen Sie hier!Für den Hauptgewinn im Eurojackpot brauchen Sie sieben Richtige: Fünf Gewinnzahlen und zwei Eurozahlen. Die Gewinnchance liegt bei 1:140 Millionen.Jeden Dienstag und Freitag werden in Helsinki (Finnland) fünf aus 50 möglichen Gewinnzahlen und zwei Eurozahlen zwischen 1 und 12 gezogen. Ziel für Sie ist es, möglichst viele der gezogenen Zahlen im Vorhinein zu tippen.Lottogewinne unterliegen nicht der Steuerpflicht, da sie als Gewinne auf Glück basieren. Steuerpflicht entsteht erst, wenn der Lottogewinn in Form eines Ertrags realisiert wird. In solchen Fällen, wie zum Beispiel Investitionen in Geldanlagen oder Immobilien nach dem Gewinn, werden die daraus erzielten Einkünfte regulär besteuert.Prinzipiell unterscheidet man unter aktivem und passivem Lotto-Spiel. Aktiv bedeutet dabei, dass Sie selbst Zahlen auswählen, mit welchen Sie hoffen etwas zu gewinnen. Passives Lotto-Spiel bezieht sich zum Beispiel auf Lose, welche Ihnen zugeteilt werden und eine feste Nummer enthalten Weiterlesen:

BILD »

Eurojackpot-Zahlen heute am 27.10.23: Diese Gewinnzahlen bringen bis zu 28 MillionenDie Eurojackpot-Zahlen heute am 27.10.23 sind bis zu 28 Millionen Euro wert. Nach der Ziehung finden Sie die Gewinnzahlen vom Eurolotto aktuell hier. Weiterlesen ⮕

Eurojackpot am Freitag: 28 Millionen im Topf – die GewinnzahlenEurojackpot heute: Die aktuellen Zahlen und Quoten zur Ziehung gibt es immer dienstags und freitags ab 20.30 Uhr auf EXPRESS.de. Weiterlesen ⮕

Einheitsfeier für 7,7 Millionen Euro im Saarland – das ist der große KostentreiberDie Festlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit 2025 im Saarland werden teuer. Die Landesregierung rechnet mit mehreren Millionen Euro an Kosten. Es gibt vor allem einen großen Kostentreiber. Weiterlesen ⮕

Schweizer Startup Viso sammelt 8,7 Millionen Euro einDie Technologie kann Bilder in Informationen und Erkenntnisse umwandeln und so die vielen Milliarden einsparen, die derzeit für umständliche, manuelle Prüfverfahren ausgegeben werden.Schaffhausen - Das Weiterlesen ⮕

Kosten bei 4,3 Millionen Euro - Stadtrat gibt grünes Licht für Bayreuther 'Tappertaue'Bayreuth - Bayreuth wird nahe der Universität den Park 'Tappertaue' errichten. Mitte Oktober hatte der Bauausschuss Entwurfsplanung und Kostenberechnung gebilligt - jetzt hat Stadtrat entschieden. Weiterlesen ⮕

Gentechnik: 50 Millionen Euro für neue Pflanzenforschung50 Millionen Euro vom Forschungsministerium für neue Gentechnik-Projekte: Warum das in der Ampel-Koalition für Streit sorgen könnte. Weiterlesen ⮕