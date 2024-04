Eurofighter starten zur Abfangung eines russischen Aufklärungsflugzeugs

Kampfflugzeuge des Typs Eurofighter seien am Samstag vom lettischen Stützpunkt Lielvarde aus gestartet, um ein Aufklärungsflugzeug vom Typ IL-20 abzufangen. Das teilte die Luftwaffe im Onlinedienst X mit. Die Maschine war demnach ohne Transpondersignal unterwegs. Deutschland beteiligt sich im Rahmen der Nato an der Luftraumüberwachung über den baltischen Staaten, die über keine eigenen Kampfflugzeuge verfügen.

In der Vergangenheit hatte es bereits mehrfach Zwischenfälle mit russischen Militärflugzeugen im Ostseeraum gegeben. Bereits am 30. Januar war über der Ostsee ein ohne Erkennungssignal fliegender russischer Aufklärer vom Typ „Iljuschin 20“ gesichtet und abgefangen worden.Die russische Militärmaschine wurde vor Rügen im internationalen Luftraum „identifiziert, kurzzeitig begleitet, bevor diese wieder nach Osten abgedreht ist“, hieß es in einer Mitteilung der Luftwaffe auf der Plattform „X“ (ehemals Twitter

Eurofighter Abfangung Russisches Aufklärungsflugzeug Luftraumüberwachung Nato Baltische Staaten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BILD_Sport / 🏆 43. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ukrainischer Angriff auf russische Luftwaffe: 19 Kampfflugzeuge zerstört oder beschädigtEin ukrainischer Schlag gegen Putins Luftwaffe war wohl viel verheerender als bisher bekannt. Die Ukraine beansprucht einen schweren Schlag gegen die russische Luftwaffe für sich, bei dem 19 Kampfflugzeuge zerstört oder beschädigt wurden.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Ukraine zerstört Kampfflugzeuge bei Drohnenangriff auf russischen MilitärflugplatzBei einem Drohnenangriff auf den Militärflugplatz Morosowsk im südrussischen Gebiet Rostow hat die Ukraine eigenen Medienberichten zufolge ein halbes Dutzend Kampfflugzeuge am Boden zerstört. Zudem seien mindestens 20 russische Soldaten entweder getötet oder verletzt worden.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Medien: Ukraine zerstört sechs russische KampfflugzeugeIn der Nacht griff die Ukraine die russische Grenzregion Rostow mit Dutzenden Drohnen an - und das laut eigenen Angaben äußerst erfolgreich. Ein russischer Militärflugplatz soll getroffen worden sein.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Medien: Ukraine zerstört sechs russische KampfflugzeugeKiew - In der Nacht griff die Ukraine die russische Grenzregion Rostow mit Dutzenden Drohnen an - und das laut eigenen Angaben äußerst erfolgreich. Ein russischer Militärflugplatz soll getroffen worden sein.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Ukraine-Invasion Tag 754: Wie viele Kampfflugzeuge hat Russland?Bundesregierung erkennt Wahlsieg von Putin „nicht als rechtmäßig“ an, Schröder stellt sich hinter Scholz in Taurus-Frage. Der Nachrichtenüberblick am Abend.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Taiwan meldet Rekordzahl chinesischer KampfjetsKampfflugzeuge des Ostkommandos der chinesischen Volksbefreiungsarmee führen vermehrt Kampfübungen um die Insel Taiwan durch.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »