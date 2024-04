Euro legt zu, Inflation in Deutschland auf dem Rückzug

Der Euro hat am Dienstag merklich zugelegt. Die Gemeinschaftswährung notierte im New Yorker Handel zuletzt bei 1,0763 US-Dollar. Der Euro machte damit seine Verluste vom Montag größtenteils wieder wett. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0749 (Donnerstag: 1,0811) US-Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9303 (0,9249) Euro gekostet. Die Inflation in Deutschland ist weiter auf dem Rückzug.

Der nach europäischen Standards erhobene Verbraucherpreisindex HVPI stieg im März im Jahresvergleich um 2,3 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 2,7 Prozent gelegen. Damit nähert sie sich weiter dem Inflationsziel der EZB von zwei Prozent an. Die Daten für den gesamten Währungsraum werden erst am Mittwoch veröffentlicht. 'Die Inflation in Deutschland bleibt auf Entspannungskurs', kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank.'Damit wird eine Senkung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank ab Juni immer wahrscheinliche

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s)DJ Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s) Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (MTIX LN) Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

„Inflation auf dem Rückzug“: Unternehmen wollen Preise senkenNach den letzten Jahren voller Inflation und Preissteigerungen hält 2024 gute Nachrichten bereit. Die Erzeugerpreise sinken, was auch Auswirkungen auf den Verbraucher hat.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

'Inflation ist auf dem Rückzug': Preiserwartungen von Firmen sinken auf Drei-Jahres-TiefViele Unternehmen in Deutschland senken ihre Preiserwartungen. Das bedeutet nicht, dass Verbraucher branchenübergreifend mit geringeren Kosten rechnen können, aber immerhin planen deutlich weniger Firmen Erhöhungen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Inflation „weiter auf dem Rückzug“: Weniger Unternehmen wollen Preise erhöhenAktuelle Daten aus der Ifo-Konjunkturumfrage deuten auf ein weiteres Sinken der Inflation hin. Im Sommer könnte sie sogar unter 2 Prozent sinken.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Deutschland: Angst vor Terroristen, Gewalttätern und Hooligans: Deutschland führt Grenzkontrollen zur Fußball-Wenn die Situation eskaliert und normale Polizeieinheiten an ihre Grenzen stoßen, kommen die Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei zum Einsatz. In allen Bundesländern und beim Bund stationiert, greifen diese hoch spezialisierten Kräfte in extremen Fällen wie Geiselnahmen, Terroranschlägen oder schweren Kriminalfällen ein.

Herkunft: bgland24 - 🏆 102. / 51 Weiterlesen »

Deutschland: Angst vor Terroristen, Gewalttätern und Hooligans: Deutschland führt Grenzkontrollen zur Fußball-Wenn die Situation eskaliert und normale Polizeieinheiten an ihre Grenzen stoßen, kommen die Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei zum Einsatz. In allen Bundesländern und beim Bund stationiert, greifen diese hoch spezialisierten Kräfte in extremen Fällen wie Geiselnahmen, Terroranschlägen oder schweren Kriminalfällen ein.

Herkunft: bgland24 - 🏆 102. / 51 Weiterlesen »