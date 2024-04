Euro erholt sich von Kursverlusten nach starkem US-Arbeitsmarktbericht

📆 05.04.2024 22:46:00

📰 InvestingDE ⏱ Reading Time:

22 sec. here

21 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 78%

Publisher: 55%

Euro,Kursverluste,US-Arbeitsmarktbericht

Der Euro hat sich am Freitag im New Yorker Handel von seinen Kursverlusten infolge eines starken US-Arbeitsmarktberichts erholt. War dieim europäischen Nachmittagsgeschäft noch unter 1,08 US-Dollar gefallen, kostete sie zuletzt 1,0837 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0841 (Donnerstag: 1,0852) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9224 (0,9214) Euro gekostet. Ein sehr robuster US-Arbeitsmarktbericht für den Monat März hatte den Euro zunächst belastet. Der starke Beschäftigungsaufbau überraschte die Experten. Zudem ging die Arbeitslosenquote zurück und das Lohnwachstum zog etwas an. Laut Ökonomen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank später als bisher erwartet die Leitzinsen senken könnte. Der Arbeitsmarktbericht spielt für die Geldpolitik der Fed eine wichtige Rolle. Mittlerweile wird an den Finanzmärkten eine Zinssenkung erst für den September erwartet