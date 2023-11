Euro Dollar Kurs: Darum steigt der Euro zum Dollar etwas

Am Aktienmarkt spekulierten Anleger nun darauf, dass dies auch im Dezember so bleiben könnte und das Zinshoch damit womöglich schon erreicht ist. Das sorgte für eine insgesamt freundliche Stimmung, von der auch der Euro profitierte.Am Donnerstag richten sich die Blicke auf Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA. Veröffentlicht werden Stimmungsbarometer für das Verarbeitende Gewerbe in einzelnen europäischen Ländern und im Währungsraum insgesamt.

