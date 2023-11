EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

"Die Fed stellt den Langläufern einen Freibrief aus", so Heino Ruland von Ruland Research. Die Renditen könnten nun deutlicher zurückgehen, sagt er. Die Fed erwarte, dass ihre bisherigen Maßnahmen verzögert wirkten."Das bedeutet aber auch, dass die eigentliche Konjunkturabschwächung noch bevorsteht", so Ruland. Die Leitzinsen dürften noch länger auf dem hohen Niveau bleiben, bis das beschriebene Szenario eintrete.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FN_NACHRICHTEN: EUREX/Bund-Future im Frühhandel höherDJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 7 Ticks höher bei 128,57 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,55 Prozent.

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: EUREX/Bund-Future im Frühhandel höherDJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 8 Ticks höher bei 129,89 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,89 Prozent.

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

: Bund-Future im Frühhandel höherDJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher

Herkunft: | Weiterlesen ⮕

: Bund-Future im Frühhandel höherDJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher

Herkunft: | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: EUREX/DAX-Future im Verlauf im PlusDJ EUREX/DAX-Future im Verlauf im Plus FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert an Allerheiligen im Verlauf nahe dem Tageshoch. Damit robbt er sich langsam wieder an die 15.000er-Marke heran

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Europa-Verlauf: Stillstand vor US-ZinsentscheidungEuropas Börsen haben sich am Mittwoch vor der US-Notenbanksitzung erwartungsgemäss wenig bewegt. Der EuroStoxx50 tendierte am Mittag kaum verändert.Paris / London - Europas Börsen haben sich am Mittwoch

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕