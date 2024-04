EURCHF: Korrektur im Aufwärtstrend gestoppt

EURCHF wurde in letzter Zeit in einem starken Aufwärtstrend gehandelt. Das Paar hat seit den Tiefstständen zum Jahreswechsel 2023 und 2024 über 6% zugelegt. Der Anstieg wurde jedoch an der Widerstandszone von 0,9825 gestoppt und eine Korrektur setzte ein. Ein Blick auf den EURCHF im D1-Intervall zeigt, dass diese Korrektur im Schlüsselbereich von 0,9675 gestoppt wurde, der durch vorherige Preisreaktionen und die untere Grenze der Overbalance-Struktur gekennzeichnet ist.

EURCHF ist eines der Paare, das heute einige Bewegungen verzeichnete.

