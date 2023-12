EuGH-Urteil öffnet Tür für Super League

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist die Tür für die Gründung einer Super League geöffnet. Während die Treiber jubeln, stellt sich nun die Frage nach der Zukunft der Champions League. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat nach einem 17-monatigen Verfahren entschieden, dass die Einführung von Wettbewerben, die in Konkurrenz zu UEFA-Wettbewerben stehen, grundsätzlich rechtens ist.

Damit wäre der Weg für die umstrittene Super League frei, die bereits im April 2021 von zwölf Vereinen aus England, Italien und Spanien angestoßen worden war. Doch nach massiver Kritik von Verbänden, Vereinen und Fans - auch von deutschen Klubs, die sich in der Vergangenheit deutlich gegen die Gründung gestellt hatten - knickten neun Klubs ein. Nur noch Real Madrid, der FC Barcelona sowie Juventus Turin, das im Sommer aber auch ins Wanken geraten war, kündigten an, weiter an der Einführung einer Super League arbeiten zu wollen





SPORT1 » / 🏆 109. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Haushaltsdebatte im Landtag: Schwarz-Grün will Notlage, FDP nichtDie Folgen des Karlsruher Urteils waren auch heute Thema im schleswig-holsteinischen Landtag. Während CDU und Grüne ihre Finanzplanung verteidigten, kritisierte die FDP das 'Weiter so' des Landes scharf. NDRSH Kiel Notkredite Haushaltssperre

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »

Tödlicher Unfall: Urteil gegen Bauer Bernd aus Kreis Gütersloh und seinen MitarbeiterBauer Bernd Grewe aus Borgholzhausen und sein Mitarbeiter waren wegen fahrlässiger Tötung angeklagt - ein Zwölfjähriger war auf dem Erlebnishof 2022 gestorben. Der Mitarbeiter wurde nun verurteilt. ( | NW+)

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Borussia Dortmund löst vorzeitig das Achtelfinalticket in der Champions LeagueBorussia Dortmund gewinnt gegen AC Mailand und sichert sich vorzeitig das Achtelfinalticket in der Champions League. Mit einer starken Leistung und einem jungen Spieler gelingt der Durchbruch in der schwierigen Gruppe.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Super RTL steigert Marktanteil mit WeihnachtsfilmenDank zahlreicher Weihnachtsfilme und 'Weihnachtsmann & Co. KG' hat Super RTL im November deutlich zulegen können. Gleichwohl fuhr der Disney Channel den nächsten Rekord ein. Für RTL Up setzte sich der jüngste Abwärtstrend fort. Die Monatsmarktanteile...

Herkunft: DWDL - 🏆 71. / 59 Weiterlesen »

Champions League Achtelfinale: Bayern und Dortmund mit machbaren AufgabenDie Achtelfinal-Paarungen der Champions League sind ausgelost. Bayern und Dortmund erwischen machbare Aufgaben. RB Leipzig zieht ein echtes Hammerlos. Die Stimmen zur Auslosung...

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Vier Plätze für das Achtelfinale der Champions League sind noch offenDer kicker liefert eine Übersicht, wer wie weiterkommt und wer noch Chancen auf die Europa League hat.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »