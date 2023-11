EuGH-Richter: Chatkontrolle-Verordnung verstößt gegen Grundrechte-Charta

Der ehemalige Richter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) Christopher Vajda hat ein Gutachten zur Chatkontrolle-Verordnung erstellt. Er kommt zum Ergebnis, dass Teile der Verordnung gegen die Grundrechte-Charta der Europäischen Union verstoßen. Vajda war von 2012 bis 2020 Hintergrund ist ein im Jahr 2022 von der EU-Kommission vorgelegter Gesetzentwurf zur Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder.

Dieser wird derzeit im Rat der EU verhandelt – und Von Anfang an war vor allem die so genannte Chatkontrolle umstritten. Internet-Dienste wie Messenger, E-Mail-Provider oder Social-Media-Plattformen wären dann gesetzlich gezwungen, die privaten Inhalte ihrer Nutzer:innen zu scannen und darin nach Darstellungen von Missbrauch zu suchen.Zusammenfassend komme ich zu dem Schluss, dass die in der Verordnung vorgesehene Anordnung zur Detektion von Daten wahrscheinlich gegen die Artikel 7 und 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union („die Charta“) verstöß

Umstrittenes EU-Überwachungsgesetz: Anlasslose Chatkontrolle abgesagt 👉 Bür­ger­recht­le­r:in­nen jubeln: Das EU-Parlament will das Überwachungsgesetz entschärfen. Doch auch am jüngsten Entwurf gibt es Kritik.

EU-Parlament beschließt Kompromiss zur Chatkontrolle: Das EU-Parlament hat seinen Kompromiss zur Chatkontrolle beschlossen. Damit steht es bereit für Trilog-Verhandlungen mit EU-Kommission und EU-Rat. Die EU-Kommission hält an ihrem umstrittenen Verordnungstext fest, während sich die Vertretung der Länder im Rat noch nicht einig ist.

