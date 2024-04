Eugene Laverty erreicht das beste Ergebnis von BMW im Superbike-Lauf in Barcelona

Als Zehnter im ersten Superbike-Lauf in Barcelona sorgte Eugene Laverty am Samstag für das beste Ergebnis von BMW. Am Sonntag lief es für den Bonovo action-Piloten nicht so erfolgreich.Eugene Laverty hatte eine lange Durststrecke, bevor er zum zweiten Mal in der Superbike-WM 2022 ein Top-10-Ergebnis erreichte. Erstmals brauste er in Lauf 1 in Aragón als Zehnter über die Ziellinie, dann erneut im ersten Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya am vergangenen Wochenende.

Am Rennsonntag hatten die Gegner gelernt und Laverty wollte zu viel: Im Superpole-Race und dem zweiten Lauf reichte es für den 36-Jährigen nur für 14. Plätze. «Das war ein enttäuschendes Ende im Vergleich zu gestern», musste sich Laverty eingestehen. «Am Samstag konnte ich in den letzten fünf Runden nach vorn fahren. Am Sonntag habe ich zu Beginn versucht, etwas mehr zu pushen, da ich da gestern so viel Boden verloren habe, damit habe ich meinen Reifen aber etwas zu stark beanspruch

