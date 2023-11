EU will Recht auf Reparatur einführen

Geht das Handy kaputt oder funktioniert die Spülmaschine nicht mehr - häufig scheint es einfacher, ein neues Gerät zu kaufen, anstatt das alte reparieren zu lassen. Das will die EU mit einem"Recht auf Reparatur" nun ändern.Der Staubsauger gibt den Geist auf, die Kaffeemaschine hat Aussetzer, der Hochdruckreiniger baut nicht mehr genügend Druck auf.

Was nun? Lohnt sich eine Reparatur? Oder doch direkt ein neues Teil kaufen? Nachhaltiger ist eine Reparatur in jedem Fall: 35 Millionen Tonnen Abfall entstehen in der EU jedes Jahr durch weggeworfene Geräte. Einer EU-Studie zufolge würden 77 Prozent der EU-Bevölkerung ihre Geräte lieber reparieren lassen als neu kaufen.will die EU nun mehr Nachhaltigkeit anregen: Sie soll die Reparatur kaputter Geräte einfacher machen, Abfall reduzieren und die Reparaturbranche fördern. Das gab die EU am Dienstag in einer Pressemitteilung bekann





Recht auf Reparatur soll Nachhaltigkeit bei Elektrogeräten fördernDie EU will das 'Recht auf Reparatur' stärken. Ein Entwurf dazu hat in dieser Woche die nächste Hürde genommen. Was er bedeuten könnte und wie Verbraucherschützer und Elektrohändler darüber denken.

Recht auf Reparatur: ZDK begrüßt Abstimmungsergebnis in BrüsselBrüssel (ots) - Der Binnenmarktausschuss des Europäischen Parlaments hat heute für ein flexibles und kundenorientiertes Recht auf Reparatur gestimmt. 'Für unsere Kfz-Betriebe ist es ein gutes Ergebnis

Mitteldeutsche Zeitung zum Recht auf ReparaturHalle/MZ (ots) - Jedes Jahr produzieren wir laut EU-Kommission 35 Millionen Tonnen Abfall durch Geräte, die man eigentlich noch benutzen könnte. Das ist absurd. Deswegen ist das Recht auf Reparatur ein

EU-Parlamentsausschuss will 'Recht auf Reparatur' für VerbraucherBRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Binnenmarktausschuss des Europäischen Parlaments hat sich für ein sogenanntes Recht auf Reparatur für Geräte wie Waschmaschinen oder Smartphones ausgesprochen. So sollen Hersteller

- Parlamentsausschuss will Recht auf ReparaturDer Binnenmarktausschuss des Europäischen Parlaments hat sich für ein sogenanntes Recht auf Reparatur für Verbraucher ausgesprochen.

Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zum geplanten Recht auf Reparatur der EUFRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zum geplanten Recht auf Reparatur der EU: 'Nur rund ein Viertel aller Elektrogeräte wird repariert, wenn sie nicht mehr funktionieren, der Rest wird Schrott.

