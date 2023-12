EU-Unternehmen müssen internationale Geschäfte mit Menschenrechten und Klimawandel in Einklang bringen

In der EU müssen Unternehmen künftig ihre internationalen Geschäfte mit Menschenrechten und dem Klimawandel in Einklang bringen. Wie aus Mitteilungen des EU-Parlaments und der EU-Staaten von Donnerstag hervorgeht, können Unternehmen im Rahmen eines neuen Lieferkettengesetzes zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie etwa von Zwangsarbeit und anderen Menschenrechtsverletzungen wie Kinderarbeit profitieren. Auf den Kompromiss haben sich die Institutionen im sogenannten Trilog-Verfahren geeinigt.

Die neue Regelung dürfte vor allem Geschäftstätigkeiten mit chinesischen Unternehmen erschweren. Die USA und der Westen werfen China vor, bei der Behandlung der Minderheit der Uiguren auf Zwangsarbeit zu setzen und andere Menschenrechte zu missachten. China bestreitet dies vehement. EU-Unternehmen müssen aufgrund des neuen Gesetzes, wenn es denn von den Nationalstaaten übernommen wird, künftig genau überprüfen, in welcher Weise ihre Geschäftspartner von Menschenrechtsverletzungen profitiere





berlinerzeitung » / 🏆 10. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Prinz Harry wirft Royals Geschäfte mit britischer Presse vorPrinz Harry wirft seinem Vater und anderen Royals vor, Geschäfte mit der britischen Presse zu machen. Ein Enthüllungsjournalist bestätigt diese Vorwürfe in einem neuen Buch.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

Unternehmen erhalten erstmals seit 2015 weniger KrediteDer straffste Zinserhöhungszyklus in der Geschichte der Europäischen Zentralbank (EZB) bremst die Kreditvergabe an Unternehmen deutlich aus. Zum ersten Mal seit Sommer 2015 vergaben die Banken im Euroraum im Oktober weniger Darlehen an Firmen als im Vorjahresmonat.

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »

– warum Unternehmen jetzt einsteigen solltenGenerative KI-Lösungen wie ChatGPT bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und große Wettbewerbschancen. Die Entwicklung eigener GenAI-Modelle muss …

Herkunft: heiseonline - 🏆 11. / 71 Weiterlesen »

Die profitabelsten Unternehmen des JahresEine Studie untersucht, welche Unternehmen im laufenden Jahr die höchsten Gewinne erzielt haben. Wir zeigen, wie ein Portfolio mit diesen Gewinnern aussehen könnte.

Herkunft: InvestingDE - 🏆 77. / 55 Weiterlesen »

Disney: Roger Crotti verlässt das Unternehmen nach 31 JahrenNach 31 Jahren im Konzern gab Roger Crotti im Sommer seinen Abschied von Disney bekannt. Seine Nachfolge trat Eun-Kyung Park an, die 2020 von ProSiebenSat.1 zu Disney gekommen war und seither für die linearen TV-Kanäle und das Werbegeschäft und den Streamingdienst Disney+ zuständig ist.

Herkunft: DWDL - 🏆 71. / 59 Weiterlesen »

OpenAI: Einflussreiches KI-Unternehmen in der KriseOpenAI, eines der einflussreichsten KI-Unternehmen der Welt, befindet sich in einer Krise. Die Branche ist noch jung und unerfahren, was die Sicherheit gefährden könnte.

Herkunft: tagesschau - 🏆 2. / 95 Weiterlesen »