Die EU-Staaten importieren weiter russisches Erdgas in Form von LNG und helfen bei dessen Verschiffung in andere Weltregionen. Auch Deutschland ist beteiligt. Der Handel mit dem Flüssiggas, an dem europäische Unternehmen mitverdienen, könnte sogar noch zunehmen. Das muss dringend aufhören. Seit dem Überfall Russlands kämpft die Ukraine um das Überleben ihres Staates, ihrer Nation, ihrer Kultur.

EU und USA stehen fest an der Seite der Ukraine und unterstützen das Land wirtschaftlich, humanitär und mit umfangreichen Waffenlieferungen. Gleichzeitig setzte in der EU, allen voran in Deutschland, ein später aber umso schnellerer Lernprozess ein. Auf bittere Art und Weise haben wir erfahren: Wenn sich Europa einseitig von autokratischen Systemen abhängig macht, gefährden wir unsere eigene Sicherheit.Andrii Zhupanyn, Mitglied der Werchowna Rada der Ukraine, ist Vorsitzender des Unterausschusses für Erdgas im ukrainischen Parlament. Der 1989 geborene Politiker ist Mitglied der "Diener des Volkes", der Partei von Präsident Wolodymyr Selensky

NTVDE: Erst die Dürre, dann die Flut: Somalia bekommt Klimakrise tödlich zu spürenNach der extremen Dürre folgen nun in Somalia die Überschwemmungen. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Jahrhundert-Flut, die in dem vom Bürgerkrieg geplagten Land mehr als 1,6 Millionen Menschen gefährden könnte.

BERLİNERZEİTUNG: Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Russland muss wegen seines Krieges gegen die Ukraine mit weiteren Strafmaßnahmen der EU rechnen. Zudem hat es in Russland erneut mehrere Brandanschläge auf örtliche Musterungsämter gegeben. So ist die aktuelle Lage im Ukraine Krieg.

AİRLİNERS_DE: Niederländische Regierung gibt Pläne zur Begrenzung der Flüge auf Schiphol aufUnter dem Druck der US-Regierung und der Europäischen Union hat die niederländische Regierung ihre Pläne aufgegeben, die Zahl der Flüge auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol im nächsten Sommer zu begrenzen. Die Entscheidung ist ein Sieg für die Luftfahrtbranche, einschließlich Air France-KLM und für US-Fluggesellschaften wie Delta und Jetblue, die sich gegen die Begrenzung ausgesprochen hatten. Gleichzeitig bedeutet sie eine Niederlage für Umweltschützer und Anwohnergruppen, welche die Begrenzung unterstützt hatten.

FİNANZENNET: Hoffnungen auf Bitcoin-Spot-ETF sorgt für Kursfantasie: Bitcoin im Rally-ModusDer Bitcoin legt im laufenden Jahr einen beeindrucken Lauf hin. Pünktlich zum Jahresstart begann die Ur-Cyberwährung eine rasante Rally. Am 24. Oktober überstieg der Bitcoin zum ersten Mal seit Mai 2022 wieder die 35.000-US-Dollar-Marke. Beim aktuellen Stand von 36.471 US-Dollar liegt der Bitcoin auf Jahressicht gut 123 Prozent im Plus (Stand: 14. November 2023). Damit performte die größte Kryptowährung deutlich stärker als die meisten anderen Cyberdevisen, beispielsweise liegt der Ether seit Januar etwa 74 Prozent im Plus, bei Ripple belaufen sich die Jahresgewinne bislang auf 96 Prozent. Hoffnungen auf Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USAEinen wichtigen Grund für die Outperformance des Bitcoin bilden die Spekulationen rund um die baldige Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA

TAGESSCHAU: Zinshoffnungen treiben deutschen Markt auf höchsten Stand seit Mitte SeptemberZinshoffnungen haben den deutschen Markt zur Wochenmitte auf den höchsten Stand seit Mitte September getrieben. Die New Yorker Börsen zeigen sich bisher wenig dynamisch. Die Aussicht auf einen Zinsgipfel in den Vereinigten Staaten lässt weiterhin Käufer an die Aktienmärkte strömen.

HEİSEONLİNE: Web Summit: Start-ups und Künstliche Intelligenz im FokusDie Web Summit, die weltweit größte Internetkonferenz, zieht in diesem Jahr 70.000 Teilnehmer an und bietet über 2600 Start-ups die Gelegenheit, ihre Ideen vorzustellen. Die Stadt Lissabon fördert Start-ups unter anderem durch die sogenannte Unicorn Factory und beherbergt bereits zwölf Unicorns. Dabei handelt es sich Unternehmen mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar, bevor sie an die Börse gehen. Halo soll Patienten mit Locked-In-Syndrom ermöglichen, besser mit ihrer Umwelt zu kommunizieren. Ein bekanntes Beispiel für diese Krankheit ist Stephen Hawking. Durch einen Spezialcomputer konnte er etwa zwei Wörter pro Minute erzeugen. Das Halo-System von Unbabel will mithilfe von KI bis zu 15 Wörter pro Minute erzeugen können. Wie intelligent ist Künstliche Intelligenz eigentlich? Welche Folgen hat generative KI für unsere Arbeit, unsere Freizeit und die Gesellschaft? Im "KI-Update" von Heise bringen wir Euch gemeinsam mit The Decoder werktäglich Updates zu den wichtigsten KI-Entwicklungen

