EU-Sparmaßnahmen könnten MV finanziell belasten

Die EU muss sparen. Die Landesregierung ist in Sorge, dass künftig weniger Geld nach MV fließen könnte.fürchtet um viel Geld aus Brüssel. Vor dem Hintergrund zusätzlicher finanzieller Belastungen für die EU sei die sogenannte Kohäsionspolitik als möglicher Bereich mit Einsparpotenzial ins Blickfeld geraten, teilte ein Regierungssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Dabei gehe es um die millionenschweren Fonds ELER , EFRE und ESF .

Wie aus der Unterrichtung hervorgeht, muss die EU sparen, weil unter anderem der Schutz der Außengrenzen und die Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg viel Geld verschlingen. "Diese Herausforderungen dürfen nicht dazu führen, dass die langfristig strategisch notwendigen Investitionsprogramme, darunter zuallererst die Kohäsionspolitik, in ihrem Umfang verringert werden", schreibt die Schweriner Regierung an die Landtagsabgeordneten. "hat mit dieser Investitionspolitik große Erfolge in der wirtschaftlichen Entwicklung realisieren können.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern erhält den Angaben zufolge allein in den Jahren 2021 bis 2027 rund 925 Millionen Euro aus dem EFRE-Fonds, 333 Millionen Euro aus dem ESF-Fonds und von 2023 bis 2027 rund 616 Millionen Euro aus dem ELER-Fonds.

EU Sparen Landesregierung MV Kohäsionspolitik Investitionsprogramme ELER EFRE ESF

