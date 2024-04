EU plant jährliche Kinderhauptstadt

In der EU soll es künftig jedes Jahr eine Kinderhauptstadt geben, für die sich Städte bewerben. FDP-Spitzenkandidatin Strack-Zimmermann hat auch schon eine Idee, wer sich als erstes bewerben sollte. Am Anfang war es nur eine schlichte Frage, die sich der langjährige Hamburger Journalist Jan Haarmeyer stellte, als er sich ehrenamtlich mit Musik-, EU- und Geschichtswerkstätten an Schulen engagierte.

Wenn es eine Europäische Kulturhauptstadt gibt, für die sich viele Städte chic machen und in einen strengen Wettbewerb um kulturelle Vielfalt vor Ort treten, warum soll es dann nicht auch eine Europäische Kinderhauptstadt geben? Er fragte zuerst in seinem Umfeld, dann in der lokalen, der regionalen und schließlich der europäischen Ebene. Und stets war die Antwort dieselbe: Sollten wir machen. Das Europaparlament hat inzwischen die mit überwältigender Mehrheit aufgefordert, mit den Vorbereitungen zu starten

