EU-Plan zur Kommunikation zwischen WhatsApp und anderen Diensten verzögert sich

Der ambitionierte Plan der EU, dass Nutzer:innen von WhatsApp mit anderen Diensten kommunizieren können, könnte sich verzögern. Die Verpflichtung zur Öffnung gilt nur für große Anbieter wie WhatsApp und Facebook Messenger.

Bisher gibt es jedoch keine weiteren Anbieter, die zur Öffnung verpflichtet sind. Das Interesse an der Zusammenschaltung ist gering, da der Zwang nur für dominante Dienste gilt.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



netzpolitik_org / 🏆 56. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Crypto Wallet Messenger wird durch die Öffnung von WhatsApp für andere Messaging-Dienste profitierenBerlin, den 20.03.2024 / IRW-Press / - Die Fast Finance 24 Holding AG freut sich, eine für die Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp. (OTC Nasdaq: FFPP) bedeutende Entwicklung in der digitalen

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Whatsapp: Neue Funktion wohl Sicherheitsrisiko – Experten schlagen AlarmExpert:innen warnen: Die Öffnung von Whatsapp für andere Messenger hat offenbar nicht nur Vorteile.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

7 Day Bone Broth Diet Plan Lose 10 Pounds With Free Meal PlanAre you looking for a simple and effective way to lose weight and improve your overall health? Look no further than the 7-day bone broth diet plan.

Herkunft: bodyhiitworkout - 🏆 38. / 63 Weiterlesen »

Microsoft Sicherheitsproblem: US-Regierung zieht zu anderen DienstenNach einer Reihe von Sicherheitsvorfällen bei Microsoft hat die US-Regierung entschieden, Teile ihrer IT-Infrastruktur für Behörden umziehen zu lassen. Die Regierung sei laut einem Bericht sehr beunruhigt, dass Microsoft gehackt wurde.

Herkunft: WinFuture - 🏆 67. / 61 Weiterlesen »

Facebook und Instagram offline: Große Störung bei Social-Media-DienstenFacebook und Instagram sind offline! Bei dem Portal „allestoerungen.de“ haben sich am Dienstagnachmittag Tausende Menschen gemeldet.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Ohne Arbeit und Geld in der Westbank: Hoffen auf ÖffnungDas Westjordanland verliert durch den Gazakrieg sehr viele Arbeitsplätze. Das könnte das Gebiet weiter destabilisieren. Vor Ort bei Menschen im Wartemodus:

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »