EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen besucht die Ukraine

Auf Befehl von Kreml-Despot Wladimir Putin haben russische Truppen am 24. Februar vergangenen Jahres die Ukraine überfallen, führen seitdem einen erbarmungslosen Krieg gegen das Nachbarland.EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist am Samstag zu ihrem sechsten Besuch in der Ukraine seit dem russischen Angriff vor gut 20 Monaten eingetroffen. Dort will sie mit Präsident Wolodymyr Selenskyj Gespräche über die Fortschritte des Landes auf dem Weg in die Europäische Union führen

. Der Besuch war aus Sicherheitsgründen vorher nicht angekündigt worden. Der ukrainische Präsident empfing von der Leyen am Bahnhof.Die russischen Streitkräfte wollen dem Bürgermeister der ukrainischen Stadt Awdijiwka zufolge die dortige große Kokerei in ihre Gewalt bringen. „Sie haben ein neues Ziel, und das ist die Kokerei. Sie müssen sie erobern. Punkt“, sagt der Bürgermeister Witali Barabasch im Staatsfernsehen. Das gehe aus abgehörten Audioübertragungen hervor. Die russischen Streitkräfte konzentrieren ihre Angriffe seit Mitte Oktober wieder auf Awdijiwka, ein potenzielles Tor zu Donezk. Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Freitag den Oberst Serhij Lupantschuk per Präsidialerlass zum neuen Kommandeur der Spezialeinsatzkräfte ernannt. Später bezeichnete Selenskyj in seiner Videoansprache Lupantschuk als einen erfahrenen Offizier mit Kampferfahrung, der den Spezialkräften zu mehr Leistungsfähigkeit verhelfen könn

