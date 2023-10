EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen besucht Nordmazedonien

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der nordmazedonische Präsident Dimitar Kovacevski (AP/dpa/Boris Grdanoski)

Es sei erstaunlich, den Fortschritt in Nordmazedonien zu sehen, sagte von der Leyen bei einem Besuch in Skopje. Sie appellierte an alle Parteien in dem Land, der geplanten Verfassungsreform zuzustimmen.

Mit der Reform soll die bulgarische Minderheit anerkannt werden. Dafür fehlt im Parlamen noch die Zustimmung der Opposition. Deswegen blockiert das EU-Mitglied Bulgarien bislang die Aufnahme von Beitrittsgesprächen. headtopics.com

Hass gegen Andersdenkende: Von der Leyen und Buschmann fordern MaßnahmenEU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Justizminister Marco Buschmann fordern Maßnahmen gegen Hass und Gewalt gegen Andersdenkende in Deutschland. Weiterlesen ⮕

Selbstdarstellung und Animositäten lähmen die EU-InstitutionenRatspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sind sich selten einig. Die EU bleibt politisch ein Leichtgewicht auf der internationalen Bühne. Eine Erklärung zur Eskalation im Nahen Osten wird als irrelevant betrachtet. Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 03:07 von der Leyen zu Judenhass: Wehret den Anfängen +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik. Weiterlesen ⮕

Von der Leyen: Jubel für Terrorismus hat keinen Platz in EuropaVon der Leyen: Jubel für Terrorismus hat keinen Platz in Europa Weiterlesen ⮕

Noah Becker: Der Multi-Künstler mit farbenfroher und abstrakter KunstNoah Becker, der sich als Multi-Künstler einen Namen macht, verdient seinen Lebensunterhalt als DJ, singt, rappt, produziert eigene Musik und etabliert sich mehr und mehr als Künstler für abstrakte Werke. In seiner aktuellen Ausstellung in der „Gerhardt Braun Gallery“ in Palma auf Mallorca präsentiert er farbenfrohe und abstrakte Kunstwerke, in denen er seine Emotionen, Erlebnisse, Abenteuer und sein Leben verarbeitet. Noah Beckers größter Fan ist seine Oma Ursula, die noch keine seiner Ausstellungen verpasst hat. Noahs Kunstwerke strahlen Lebenslust aus und verarbeiten gleichzeitig Erlebtes. Weiterlesen ⮕

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen besucht NordmazedonienEU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besucht Nordmazedonien und appelliert an alle Parteien, der geplanten Verfassungsreform zuzustimmen, um die bulgarische Minderheit anzuerkennen. Weiterlesen ⮕