EU-Kommissions-Vizepräsidentin erwartet weitere Enthüllungen in der Affäre um russische Desinformationskampagne

In der Affäre um eine russische Desinformationskampagne und mögliche verdeckte Zahlungen aus Russland an Politik er rechnet die EU-Kommissions-Vizepräsidentin für Werte und Transparenz, Vera Jourova, mit weiteren Enthüllungen . «Ich bin überzeugt davon, dass das, was wir jetzt wissen, nur die Spitze des Eisbergs ist», sagte die 59-Jährige der tschechischen Zeitung «Hospodarske noviny».

Sie gehe davon aus, dass es bei weitem mehr bezahlte Politiker oder Menschen mit Einfluss in der Gesellschaft gebe als bisher bekannt sei. «Wir verfügen selbstverständlich über keinen Apparat, um festzustellen, wer das ist, aber wir sehen, dass die Geheimdienste bereit sind, das zu enthüllen und die Öffentlichkeit zu informieren», sagte Jourova. «Und das ist gut so.» Zur rechtlichen Bewertung sagte Jourova, es gebe in den verschiedenen Mitgliedstaaten im Bereich der nationalen Sicherheit unterschiedlich strenge Gesetze. Dies sei auf EU-Ebene nicht harmonisier

EU-Kommission Russland Desinformationskampagne Enthüllungen Politiker Zahlungen

