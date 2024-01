EU-Kommissar will Produktion von Verteidigungsausrüstung ankurbeln

Der für den Binnenmarkt sowie Verteidigung zuständige EU-Kommissar Thierry Breton will innerhalb eines neues Programms mit Hilfe von drei Milliarden Euro die Produktion von Verteidigungsausrüstung innerhalb der EU ankurbeln. Das US-Außenministerium verhängt gegen drei russische Einrichtungen und eine Einzelperson Sanktionen, weil sie an der Weitergabe und dem Testen ballistischer Raketen aus Nordkorea beteiligt gewesen sein sollen.





BR24 » / 🏆 5. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Besuch bei der Bundeswehr in Litauen: Der größte Nato-Fanklub der WeltIm Baltikum soll im Rahmen der „Zeitenwende“ dauerhaft eine deutsche Kampfeinheit stationiert werden. 800 Sol­da­t:in­nen sind schon vor Ort.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Schichtwechsel im Tagebau JänschwaldeFast 50 Jahre lang wurde im Tagebau Jänschwalde Kohle abgebaut. Nun soll der Tagebau saniert werden - ein Teil der Beschäftigten wird also weiter dort arbeiten. Deshalb wurde am Freitag in Jäschwalde ein "Schichtwechsel" gefeiert. Es ist offiziell der letzte Tag für den Tagebau Jänschwalde. Für die langjährige Zusammenarbeit hat sich das Lausitzer Bergbauunternehmen Leag bei seinen Mitarbeitern am Freitagnachmittag mit einer symbolischen Schichtwechsel-Veranstaltung bedankt. Der Schichtwechsel selbst steht für den Wandel von der Produktion hin zur Renaturierung des Tagebaus. Für die Mitarbeiter sei das ein besonderer und emotionaler Moment, so Phillipp Nellessen, Vorstandsmitglied bei der Leag.Fast 50 Jahre lang wurde im Tagebau Jänschwalde Braunkohle gefördert - am Freitag endet mit dem "Schichtwechsel" eine Ära in der Lausitz. Die Kohlekumpel tauschen mit den Sanierern. Doch für die Renaturierung wird vorerst weiter nach Kohle gegraben."Wir verabschieden den Tagebau von der aktiven in die passive Phase", sagte er vor Beginn der Veranstaltung

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Die Anfänge der c't: Als der Homecomputer Hype begannAls Ende 1983 die erste Ausgabe der c’t erschien, war der Hype um die bezahlbaren Homecomputer schon in vollem Gange.

Herkunft: heise_de - 🏆 20. / 68 Weiterlesen »

Hayao Miyazaki veröffentlicht neuen Film 'Der Junge und der Reiher'Der weltbekannte Regisseur Hayao Miyazaki veröffentlicht mit 82 Jahren einen neuen Film unter der Flagge des Studio Ghibli. Der Film erschien bereits in Japan und wird im Januar 2024 in Deutschland starten.

Herkunft: ntower_de - 🏆 60. / 61 Weiterlesen »

Liebe im Winter: Der Funkenflug der GefühleDer Winter steht vor der Tür und mit ihm kommt auch die Liebe in die frostige Jahreszeit. Die Sterne haben wieder einiges in petto, um unser Herz zu erwärmen. Egal, ob du Single oder in einer Beziehung bist, der Winter könnte unerwartete Flirts und Leidenschaft entfachen. Die kalten Winternächte werden heiß und könnten euer Herz schneller erobern als gedacht. Der Winter verspricht, eure Liebe in Flammen aufgehen zu lassen.

Herkunft: sixxTV - 🏆 111. / 51 Weiterlesen »

Proteste der Bauern gegen Streich-Pläne der Ampel-RegierungEin Gespräch mit dem Agrarökonomen Klaus Müller über die wirtschaftliche Lage der Landwirte und die Auswirkungen der Streich-Pläne der Ampel-Regierung.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »