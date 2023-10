EU-Gipfel stellt Weichen für weitere Ukrainehilfen und Nahost-Friedenskonferenz

Daran werde auch der derzeitige Fokus auf den Gazakrieg nichts ändern, sagte Scholz. Zuvor hatten die meisten der 27 Staats- und Regierungschefs die Pläne gutgeheißen. Scholz hatte angekündigt, dass er die Ukraine-Hilfen langfristig in den EU-Haushalten verankern will und diese Priorität haben sollten.

Einige Mitgliedsländer pochen aber auf Ausgabensteigerungen für andere Bereiche wie die Migration. In der Abschlusserklärung des Gipfels bejahen die Teilnehmer auch eine baldige Friedenskonferenz für den Nahen Osten. Spanien, das den EU-Ratsvorsitz innehat, hatte das vorgeschlagen.Fußball: Frauen gewinnen in der Nations League, Fürth bezwingt Osnabrück

