EU-Fahrgastrechte gelten auch für Busreisen

Wie bei Bahn- und Flugreisen gelten auch bei Busreisen die EU-Fahrgastrechte, sofern Abfahrtsort und Ziel innerhalb der EU, Island, Liechtenstein oder Norwegen liegen und die Wegstrecke mindestens 250 Kilometer beträgt. Sowohl für Verspätungen als auch im Falle von Pannen oder Unfälle n gibt es dann klare Regeln. Verzögert sich die Abfahrt, muss das Busunternehmen seine Fahrgäste spätestens ab einer Verspätung von 30 Minuten darüber informieren.

Ab einer Verspätung von 90 Minuten muss es zudem kostenlose Snacks und Getränke zur Verfügung stellen. Ab 120 Minuten Verspätung haben Fahrgäste die Wahl, sich den Fahrpreis erstatten zu lassen oder ihre Reise zum frühestmöglichen Zeitpunkt fortzusetzen. Falls erforderlich, muss das Busunternehmen ein Hotelzimmer bezahlen, dabei darf es die Unterbringung auf zwei Nächte pro Fahrgast und maximal 80 Euro pro Nacht beschränken. Wichtig: Verspätet sich der Bus aufgrund außergewöhnlicher Umstände, muss das Busunternehmen nicht zahlen

