EU beschließt Fortsetzung der Entwicklungshilfe für Palästinensische Gebiete

Terroristen griffen am 7. Oktober Israel an. Nach einem Treffen der Europäischen Kommission in Straßburg wurde nun beschlossen, die Entwicklungshilfe fortzusetzen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die EU-Gelder von der als terroristische Organisation eingestuften Hamas missbraucht wurden.

Der EU-Kommissar für Nachbarschaft und Erweiterung, Oliver Varhelyi, erklärte, dass die Prüfung der diesjährigen Zahlungen keinen Missbrauch von Geldern aufgedeckt habe und die EU weiterhin mit verschiedenen Agenturen und Behörden in den palästinensischen Gebieten zusammenarbeiten könne. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober wollte Varhelyi zunächst alle Zahlungen stoppen. Dies hatte jedoch den EU-Chefdiplomaten Josep Borrell verärgert. Daraufhin wurde vereinbart, die bisherigen Zahlungen zu überprüfen. Der EU-Kommissar Oliver Varhelyi wollte ursprünglich die Geldüberweisungen in die palästinensischen Gebiete ganz stoppen. Seitdem wurden 119 Entwicklungshilfeverträge im Wert von 330 Millionen Euro überprüft





