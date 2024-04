EU berät über Folgen des iranischen Angriffs auf Israel

schließen sich heute zu einer dringlichen Videokonferenz zusammen. Sie wollen über die Folgen des iranischen Angriffs auf Israel beraten. Ziel sei es, sagt EU-Außenbeauftragter Joseph Borrell, "zur Deeskalation und zur Sicherheit in der Region beizutragen." Das Problem: Dazu kann die EU nicht viel beitragen.erhöhen. Sie könnte die iranische Revolutionsgarde als Terrororganisation listen und schärfere Sanktionen beschließen.

Der historische iranische Angriff vom Wochenende kommt nicht aus dem Nichts. Er war eine Reaktion auf die Bombardierung der iranischen Botschaft in Syrien vor zwei Wochen. Israel hat diesen Angriff nie zugegeben, aber auch nicht dementiert. Die Annahme liegt nahe, dass Netanjahu das Risiko eines iranischen Gegenschlags bewusst in Kauf genommen hat. Sein Kalkül scheint doppelt und dreifach aufzugehen. Der Westen stellt sich wieder an die Seite Israels gegen den Iran.

Noch vor der Sitzung sprechen wir live im ZDF-Morgenmagazin mit dem luxemburgischen Außenminister Xavier Bettel. Ich bin gespannt, was er sagt. Und finde: Die EU sollte solidarisch sein mit Israel - aber kritisch gegenüber dem Risikofaktor Netanjahu.Nouripour spricht von "Angst vor größerem Krieg": Als Reaktion auf Irans Angriff auf Israel fordert Grünen-Chef Omid Nouripour im ZDF deutliche Maßnahmen. "Die Solidarität mit Israel darf kein Lippenbekenntnis sein", sagt er.Jordanien hat Drohnen abfangen lassen, Saudi-Arabien soll Geheimdienstinformationen weitergegeben haben. Für die Solidarisierung mit dem früheren Gegner gibt es mehrere Gründe.

