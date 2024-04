Etwas leichter - Zinssenkungserwartung geht zurück

Nachgebende Zinssenkungserwartungen dürften auch zu Handelsbeginn am Dienstag die Wall Street belasten. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich um 0,4 Prozent, auch gedrückt vom weiteren Anstieg der Renditen am Anleihemarkt. Die jüngsten Daten zur US-Inflation und zum verarbeitenden Gewerbe liefern keinen Grund für eine schnellere Zinssenkung durch die US-Notenbank.

Laut der Deutschen Bank liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni nur noch bei 62 Prozent, am vergangenen Mittwoch waren es noch 77 Prozent. Für das Gesamtjahr werden nur noch Zinssenkungen von 67 Basispunkten (Bp) eingepreist - 25 Bp weniger als noch am Mittwoc

