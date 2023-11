$ETHETF erreicht schnelle Gewinne und eine hohe Marktkapitalisierung

@gary-mcfarlane$ETHETF wurde am Dienstag um 13.00 Uhr GMT eingeführt und sicherte den ersten Käufern bei starker Liquidität und hohem Volumen schnelle Gewinne in Höhe von 4 %. Dies deutet darauf hin, dass noch viel höhere Preise zu erwarten sind, sobald die Nachricht von der Ankunft des Tokens bekannt wird und das Ethereum-Narrativ den Markt weiter beeinflusst.

Etwas mehr als 24 Stunden nach der heimlichen Einführung erreichte $ETHETF, der von der positiven Stimmung rund um die Ethereum-ETF-Nachrichten profitierte, eine Marktkapitalisierung von über $2 Millionen, bevor er bei $1,2 Millionen Unterstützung fand. Mit einer Liquidität von $520.000, die sieben Tage lang im Uniswap V3-Pool gehalten wird, was einen reibungslosen Handel und minimale Kursschwankungen ermöglicht, hat der Token ein starkes Fundament gebildet. Auf der Website des ETHETF Token heißt es, dass der Coin der Zeit voraus sein will, bevor der Spot-ETF von BlackRock auf den Markt kommt, ein Ereignis, das voraussichtlich eine Preisexplosion bei Ethereum (ETH) und allen damit verbundenen Coins auslösen wir

FİNANZENNET: Auf der Überholspur: Trotz schrumpfender Gewinne ist NASDAQ-Titel Tesla der Konkurrenz noch immer vorausMit seinem Ergebnisbericht für das dritte Quartal sorgte der US-Elektroautobauer Tesla kürzlich für Enttäuschung. Sorgen müssten sich Anleger jedoch nicht machen, sagen Experten, denn der Musk-Konzern kann die Konkurrenz nach wie vor hinter sich lassen.

FİNANZENNET: Delivery Hero-Aktie kann Gewinne einfahren: Delivery Hero wird bei Bruttowarenwert etwas optimistischerDer Essenslieferdienst Delivery Hero wird trotz Konsumflaute etwas optimistischer für 2023.

DE_CRYPTONEWS: Bitcoin ETF Token: Günstiger Coin mit enormem WachstumspotenzialWird es tatsächlich zur Genehmigung der ersten US Bitcoin Spot ETFs kommen, steigt die globale Akzeptanz als Ganzes. Das fördert die Massenadaption von Kryptowährungen, wovon auch die Anleger von Bitcoin ETF Token in erheblichem Maße profitieren.

DE_CRYPTONEWS: $120,000 bis Ende 2024: Bitcoin ETF Token sammelt $500,000 ein und kann 10x explodierenDie Prognosen für den Bitcoin-Kurs trudeln ein, und eine der optimistischsten lautet 120.000 $ bis Ende 2024 von der Standard Chartered Bank. Die Kryptoindustrie wartet gespannt auf die Genehmigung von Bitcoin-ETFs durch die US-Börsenaufsicht. Der Bitcoin-ETF- Token könnte zu den Münzen mit der besten Wertentwicklung gehören.

AERZTEZEİTUNG: Hoher Druck auf ÄrztegebührenBundesärztekammer und Ärzteverbände wollten den Druck auf Gesundheitsminister Lauterbach erhöhen, endlich die neue GOÄ anzugehen. Doch viele Ärzte tun sich schwer mit Honorarvereinbarungen, wie eine kleine Umfrage der Ärzte Zeitung zeigt. BAEKaktuell

DEUTSCHEWELLE: Schädliche Medienberichterstattung über Online-Gewalt gegen Frauen in OstafrikaIn East Africa, media reports on online violence against women often trivialize the issue and harm victims, a dw_akademie study finds. Media frequently use sensational headlines and sexualized images focusing more on the victim than the perpetrator.

