Der Ethernet-Standard feiert 50 Jahre und ist immer noch groß im Geschäft. Für manche ist es sogar der weltweit beste IT-Standard, weil er dank Evolution die Jahre überstanden hat, im großen Umfang abwärtskompatibel ist und eine ganze Reihe Features bietet. Schaut man sich andere IT-Standards und Protokolle an, sind die bei Weitem nicht so robust gealtert.Die Entwicklung von Ethernet begann 1973 bei Xerox Palo Alto am Research Center (PARC), als Charles P.

Thacker, der an der Entwicklung des Alto-Computers (der erste mit grafischem Nutzerinterface) arbeitete, ein Netzwerk konzipierte, das es den Altos ermöglichen sollte, untereinander, mit Laserdruckern und mit dem PARC-Gateway zum ARPANET zu kommunizieren. Der PARC-Forscher Robert M. Metcalfe, ein IEEE Fellow, nahm die Herausforderung an, diese Technologie zu entwickeln. Zu Metcalfe gesellte sich bald der Informatiker David Boggs.Metcalfe und Boggs hatten zwei Kriterien: Das Netzwerk musste schnell genug sein, um ihren Laserdrucker zu unterstützen, und es musste Hunderte von Computern innerhalb desselben Gebäudes verbinde





