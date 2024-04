Eternal Soul: Neues Asia-MMORPG jetzt verfügbar

und ArcheAge 2 warten, ist mit Eternal Soul ein neues Asia - MMORPG still und heimlich live gegangen. Die MeinMMO-Redaktion stellt euch die Neuerscheinung vor.Das neue MMORPG feierte am 12. April 2024 den offiziellen Server-Launch und steht für PC sowie iOS- und Android -Geräte zum Download bereit. Zu den Kern-Features gehören:Es gibt sechs Klassen: Warrior, Warlock, Paladin, Rogue, Sorceress und Archer.Die offiziellen Trailer taugen leider nicht, um einen Ersteindruck zu erhalten.

Wenig professionell wirkt auch die Webseite, auf der sich mehr Rechtschreibfehler als grundlegende Informationen zum Spiel und den Machern finden lassen. Es gibt zum Beispiel drei kurze Trailer, von denen einer „das tödlichste MMORPG“ verspricht, die aber durch die Bank nur generische, nichtssagende Szenen zeigen.

Spieler gewinnt 3 Flaschen eines Energy-Drinks in Fortnite, verkauft sie für irrwitzig viel Geld bei eBay

Eternal Soul MMORPG Asia Neuerscheinung PC Ios Android

