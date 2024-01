Esoteric Ebb: Ein vielversprechendes Rollenspiel

Die Demo des neuen Rollenspiels Esoteric Ebb fährt gerade viel Lob ein. Steffi hat sie selbst ausprobiert und ist ebenfalls begeistert vom Mix aus Dungeons & Dragons und Disco Elysium. Mit diesen Worten lässt sich das neue Rollenspiel Esoteric Ebb perfekt zusammenfassen – und damit klingt es direkt nach dem perfekten Spiel für mich. Ich liebe Pen & Paper, ich liebe Rollenspiele, ich liebe Entscheidungen, Dialoge und bissigen Humor. auf Esoteric Ebb erklangen.

Und ich kann schon nach der ersten Stunde sagen: Das hier wird in meine Rollenspiel-Favoriten wandern. Wahrscheinlich auch für einige von euch. Steffi ist immer für experimentelle RPGs und Adventures zu begeistern. Allerdings ist sie sehr kritisch mit Spielen, die sich an ihr absolutes Lieblingsspiel Disco Elysium anlehnen - an dessen einzigartige Poesie kommt für sie bisher einfach nichts ran. Esoteric Ebb gefällt ihr auch deshalb so gut, weil es viel mehr als nur ein Klon ist.: Ich klicke auf Objekte und Personen, um mit ihnen zu interagieren und manchmal würfle ich Proben, ob ich Erfolg habe oder patz





