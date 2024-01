Eskalation des Konflikts zwischen Israel und Hisbollah nach Tötung von Hamas-Funktionär

Nach der Tötung des Hamas-Funktionärs Al-Aruri im Libanon droht der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah zu eskalieren. ZDFheute live zur Rede von Hisbollah-Chef Nasrallah.Tötung des ranghohen Hamas-FunktionärsWir integrieren Bilder und andere Daten von Drittanbietern, u.a. die Software von Datawrapper für die Darstellung von ZDFheute Infografiken. Mit Ihrer Zustimmung werden diese angezeigt und die genutzte IP-Adresse dabei an externe Server übertragen.

Tritt die Hisbollah als Verbündeter der Hamas in den Nahost-Krieg ein? Wie reagiert die libanesische Regierung auf die anwachsende Spannung? Und was würde ein weiterer Kriegsgegner für die israelische Armee bedeuten? Darüber spricht Philip Wortmann bei ZDFheute live mit Nahost-Experte Daniel Gerlac





Israel: Aktuelle News zur Eskalation mit der Hamas und GazaMit dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel ist der Nahost-Konflikt eskaliert. Israel greift infolge der Terrorattacke Ziele im Gazastreifen an. Aktuelle News im Blog.

Israel tötet Hamas-Anführer in SyrienIsrael hat nach eigenen Angaben ein wichtiges Mitglied der Terroroganisation Hamas in Syrien getötet. Die Armee hat Hassan Hakaschah in Beit Jinn in Syrien ausgeschaltet. Er war eine zentrale Figur, die für den Abschuss von Raketen durch die Hamas von syrischem Territorium auf Israel in den vergangenen Wochen verantwortlich war.

Krieg in Israel und Gaza im News-Ticker vom 1. bis 7. JanuarDie Hamas feuert Raketen auf Israel, dessen Armee greift Ziele im Gazastreifen.

100 Tage Hamas-Angriff auf IsraelIn mehreren Städten gingen gestern Menschen auf die Straße, um ihrem Unmut über die Partei Luft zu machen. In Duisburg, wo AfD-Funktionäre zu einem Neujahrsempfang zusammen kamen,. In Düsseldorf demonstrierten laut Polizei rund 650 Menschen für ein Parteiverbot. Heute soll es Demonstrationen in Saarbrücken und in Berlin geben.Ein Verbot würde Unzufriedenheit und Unmut bei AfD-Anhängern nur steigern – das könne nicht gut enden. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst fordert erneut eine"Allianz der Mitte", um die politischen Ränder zu schwächen. Im 'Tagesspiegel am Sonntag' forderte er außerdem ein schnelles Treffen von Bund und Ländern zur Migration. Auslöser der Demos waren Recherchen des Netzwerks Correctiv, wonach AfD-Mitglieder an einem Treffen mit Rechtsextremen teilgenommen haben. Ein Thema: Ideen zu millionenfachen Abschiebungen von Menschen mit Migrationsgeschichte – auch solche, die den deutschen Pass haben. Das löst

Nachrichten im Nahost-Krieg: Hisbollah kündigt Vergeltung anDer Konflikt im Nahen Osten droht weiter zu eskalieren. Die Tötung des Hamas-Vize im Libanon torpediert die Geiseldiplomatie. Israels Militär schweigt.

Kampf gegen Hamas im Libanon: Sorge vor EskalationAm Dienstagabend wurde der Vizechef des politischen Flügels der Hamas, Saleh al-Aruri, bei einem Drohnenangriff in einem südlichen Vorort von Beirut gezielt getötet. Medienberichten zufolge soll dort das Hamas-Büro neben einer Apotheke und einem Süßigkeitenladen liegen. Zusammen mit ihm wurden sechs weitere Hamas-Mitglieder getötet.

