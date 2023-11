'Es geht um Respekt!' Bayern-Star Müller liest nach Pokal-Aus Mitspielern die Leviten

Einzig Müller, Joshua Kimmich, Leroy Sané, Mathys Tel sowie Bouna Sarr machten sich auf den Weg in die Bayern-Kurve, um sich einigen aufgebrachten Fans zu stellen, was dem Bayern-Urgestein mächtig gegen den Strich ging.„Das werden wir auch intern noch mal besprechen, warum auch unsere Fans zurecht sauer sind, unabhängig vom Spiel“, ärgerte sich Müller in derüber das Verhalten seiner Kollegen.

Die Fans hätten unter der Woche mehrere 100 Kilometer zurückgelegt, um ihre Bayern zu unterstützen. „Da ist es auch das Mindeste, dass man versteht, etwas zurückzugeben“, betonte Müller.Es gehe gar nicht darum, „100-mal zu applaudieren und irgendwelche Lieder zu singen, sondern es geht darum, den Respekt zu zeigen. Das haben wir auch in der Kabine einmal angesprochen. Da werden wir in Zukunft auch ein anderes Gesicht zeigen. Das geht natürlich nicht so.

Auch bei Instagram äußerte Müller noch einmal seinen Unmut darüber und entschuldigte sich bei den Bayern-Fans dafür: „Ich will mich für bei unseren Fans für das Verhalten des Teams nach dem Spiel entschuldigen. Wir sollten zusammenstehen und euch Respekt zeigen."

