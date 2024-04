Erzieherin wegen Misshandlung von Kindern vor Gericht

Kinder können sich nicht adäquat gegen Misshandlungen wehren. In einer Kita soll eine Erzieherin mehreren Kindern Gewalt angetan haben - vor den Augen ihrer Vorgesetzten. Nun kommt es zum Prozess. Eine Erzieherin soll in Unterfranken ein kleines Mädchen zum Essen gezwungen haben, bis es erbrach. Einen Jungen soll die 31-Jährige zur Strafe brutal aus einem Hochbett gerissen haben: Vom kommenden Montag (8.

April) an verhandelt das Landgericht Würzburg gegen die Frau und ihre frühere Gruppenleiterin einer Kindertagesstätte. Die Taten sollen sich laut Staatsanwaltschaft in einer Einrichtung im Landkreis Würzburg zu nicht näher bestimmbaren Zeitpunkten zwischen September und Dezember 2021 ereignet haben. Von den Übergriffen sollen mindestens vier Kinder - ein Mädchen und drei Jungen - im Alter zwischen 18 Monaten und zwei Jahren betroffen gewesen sein

