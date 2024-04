Die Verhandlung über die Schmerzensgeld klage einer Betroffenen von sexuellem Missbrauch gegen das Erzbistum Köln wurde aufgeschoben. Ursprünglich sollte diese Verhandlung am 9. April 2024 stattfinden, doch das Kölner Landgericht teilte am Freitag (8. April) mit, dass der neue Termin auf den 4. Juni festgesetzt wurde. Die Klägerin fordert 830.000 Euro Schmerzensgeld für das von der Kirche verursachte Leid.

Sie ist die Ex-Pflegetochter eines Priesters, der im Februar dieses Jahres zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Erzbistum Köln: Missbrauchsopfer klagt auf 830.000 Euro Schmerzensgeld Laut Kölner Landgericht hat er zwischen 1993 und 2018 neun Mädchen in Gummersbach, Wuppertal und Zülpich teilweise schwer missbraucht, darunter die Klägerin in den 70er und 80er Jahren. Er wurde inzwischen aus dem Priesteramt entlassen. Die Gründe für die Verschiebung der Verhandlung wurden von einem Gerichtssprecher erläuter

