Erweiterungsbau des Gymnasiums Syke fertiggestellt

Im August 2022 erfolgte der Spatenstich, jetzt ist der Erweiterungsbau des Gymnasiums Syke fertig. Die ersten Klassen ziehen am heutigen Donnerstag ein.Die Flure sind stellenweise noch mit Bauvlies bedeckt, in den Toiletten fehlen noch ein, zwei Türen und im Treppenhaus bauen Handwerker das Geländer ein. Doch bis auf einige Schönheitsarbeiten ist derfertig. Am heutigen Donnerstag können die ersten Klassen ihre neuen Domizile beziehen.

Ins Erdgeschoss kommen die fünften Klassen, ganz nach oben die sechsten und in die Mitte ziehen bis zu den Sommerferien die zehnten und elften Klassen ein. Später wird die Etage den Siebtklässlern vorbehalten sein, hat Schulleiter Knut Wessel den Raum-Gewinn verplant."Wir freuen uns sehr auf unser neues Gebäude." Auch beim Bauherren, dem Landkreis Diepholz, ist die Freude groß."Ich finde es sehr gelungen. Es passt sich harmonisch ins Gefüge ein", sagte Landrat Cord Bockhop bei der Abschlussbesichtigung zu dem dreistöckigen Gebäud

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stadt Bünde bringt Erweiterungsbau für das Gymnasium am Markt auf den WegUm die benötigten neuen Unterrichtsräume zu schaffen, standen vier Varianten zur Wahl. Die von der Schule gewünschte „große Lösung“ ist allerdings vom Tisch.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Friedrich Merz stellt sich Fragen von Schülern des Jüdischen Gymnasiums in Berlin-MitteSchüler des Gymnasiums stellten dem CDU-Chef Fragen zur Bildungsfinanzierung, Antisemitismus in Deutschland und seinen Plänen als Bundeskanzler.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Diebstahl durch drei männliche Personen auf dem Abi-Ball des Lina-Hilger-GymnasiumsBad Kreuznach, Jakob-Kiefer-Halle (ots) Am 24.03.2024 gegen 02:00 Uhr kam es auf dem Abi-Ball des Lina-Hilger-Gymnasiums zu mehreren Diebstählen.

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Syke: 46-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt in den FlammenAm Freitagabend ist ein 46 Jahre alter Mann aus Syke mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Nachdem das Fahrzeug gegen einen Baum geprallt war, ging es ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Furchtbarer Unfall in Syke: Mann verbrennt nach Baum-Crash im AutoSchrecklicher Unfall in Syke im Landkreis Diepholz: Ein Autofahrer ist dort in seinem Wagen verbrannt!

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Wasserball: Syke/Bremen II siegt in neu renovierter HalleNach langer Zeit durften die Wasserballer der SG Syke/Bremen II wieder in der heimischen Schwimmhalle um Punkte kämpfen. Gegen den Lehrter SV sprang dann ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »