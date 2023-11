Erstochene Sanitäterin: Bielefelder Retter trauern um ihre Kollegin

Während der Schichten und an der Wache haben Deine Art und gute Laune uns alle aufgeheitert, wen die Einsätze mal wieder viel, die Tag lang und anstrengend waren. Wenn man so viel Zeit zusammen verbringt, wächst man zusammen. Man teilt Erlebnisse, Hoffnungen, Träume, Ängste. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir als Blaulichtfamilie für Dich einstehen. Du fehlst uns unfassbar. Du hinterlässt eine Leere, die einfach niemals gefüllt werden kann.

NWNEWS: Erstochene Sanitäterin: Bielefelder Retter trauern um KolleginDas Entsetzen und die Trauer über das furchtbare Verbrechen an der 21-jährigen Rettungssanitäterin ist groß. Ihre Kollegen wollen den Angehörigen helfen.

NWNEWS: Kurzer Prozess trotz immensem Schaden: Betrüger verwüsten Bielefelder GartenHandwerker sollen sich um einen Abfluss im Badezimmer kümmern. Statt dessen legen sie Rohre im Garten frei, kassieren eine hohe Anzahlung und verschwinden.

NWNEWS: Verärgert über offene Worte des Bielefelder Sozialdezernenten zur MigrationDer Integrationsrat sieht einen jahrelangen Konsens aufgekündigt und ist hochgradig verärgert über Äußerungen wie 'die Stimmung ist gekippt'.

NWNEWS: Bielefelder bekommen gefährliche Jobangebote per SMSAktuell sind Apples iMessage-Nachrichten betroffen. Mit ein paar Klicks zu Hause Geld zu verdienen, ist eine verlockende Falle. Experten warnen vor 'Task Scam'.

NWNEWS: Schaden von mehreren tausend Euro: Falsche Handwerker verwüsten Bielefelder GartenHandwerker sollen sich um einen verstopften Abfluss im Badezimmer kümmern. Statt dessen kassieren sie eine hohe Anzahlung und verschwinden.

NWNEWS: Von allen Goten Geistern verlassen: Unbekannte zerstören Hinweisschilder zum Bielefelder RömerlagerDie bedeutenden Funde aus dem Alten Rom sind ohnehin kaum zu finden. Der Initiator der Infotafel ist 'geschockt über das Zerstörungswerk'.

