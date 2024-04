Erstes Poster und Trailer-Ankündigung für „Joker 2“ veröffentlicht

„Joker 2“ zählt zu den meist erwarteten Filmen des Jahres. Nun wurde ein erstes Poster zum Film veröffentlicht, zusammen mit der Trailer-Ankündigung und der Altersfreigabe. Nach dem Erfolg des „Joker“-Films von 2019 liefert Regisseur Todd Phillips uns Ende des Jahres eine Fortsetzung. In „Joker: Folie à deux“ kehrt Joaquin Phoenix erneut als Batman-Bösewicht auf die Leinwand zurück. Verstärkung erhält er von Lady Gaga, die in die Rolle von Harley Quinn schlüpft.

Nachdem bereits einige Bilder aus „Joker 2“ veröffentlicht wurden, gibt es nun auch ein erstes Poster, dass die beiden Figuren beim Tanzen zeigt: Außerdem wurde bekanntgegeben, dass der erste Trailer zum Film am 9. April 2024 erscheinen wir

