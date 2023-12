Erstes Kräftemessen in Argentinien nach den Wahlen: Während Gewerkschaften zu Protesten aufrufen, will der neue Präsident das Land radikal entbürokratisieren. Wahlsieger Milei hatte angekündigt, mit einem radikal marktliberalen Kurs Argentinien aus der Wirtschaftskrise führen zu wollen., doch die ersten Proteste gegen den vor gut einem Monat gewählten libertären Ökonomen sind bereits geplant.

Heute wollen zahlreiche Organisationen in Buenos Aires gegen die bereits verkündeten Sparmaßnahmen auf die Straße gehen. Der neue Präsident wird sich wiederum laut argentinischen Medienberichten ebenfalls zu Wort melden. Per nationaler TV-Ansprache will Milei heute die Maßnahmen verkünden, mit denen die argentinische Wirtschaft radikal entbürokratisiert und dereguliert werden soll.Im Vorfeld der angekündigten Proteste hatte es bereits eine scharfe Debatte über die von der konservativen Sicherheitsministerin Patricia Bullrich verkündeten Maßnahmen zum "Schutz der argentinischen Straßen" gegebe





