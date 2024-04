Erstes Bild von Christian Bale als Frankensteins Monster veröffentlicht

Das erste Bild von Christian Bale als Frankensteins Monster wurde veröffentlicht. Die Darstellung ist klassisch bis überraschend modern. Über 200 Jahre ist es nun schon her, dass die britische Autorin Mary Shelley (1797-1851) ihren 'modernen Prometheus', besser bekannt als 'Frankenstein', ersann.

Seither wurde die tragische und oft falsch interpretierte Geschichte mannigfach verfilmt - seit rund einem Jahr steht fest, dass sich auch Schauspielerin und Regisseurin Maggie Gyllenhaal (46) an einer Adaption des Horrorklassikers versuchen wird. Nun veröffentlichte die Schwester von Jake Gyllenhaal (43) die ersten Kameratests und gewährte dabei auch einen Blick auf den entstellten Christian Bale (50), der darin Frankensteins Monster verkörpern wird. Bales Darstellung des wiederbelebten 'Monstrums' ist zugleich klassisch als auch modern. Massive, mit Metallklammern durchzogene Narben sind auf seiner Stirn und der Brust zu erkenne

