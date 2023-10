Erster Trailer zum 'The Crown'-Finale: So denken die Fans!

diskutieren die Fans über den Trailer vom brisanten"The Crown"-Finale. Dieser kommt offenbar richtig gut an!"Jetzt schon Gänsehaut", schwärmt ein User in den Kommentaren. Viele andere feiern zudem die Darsteller der Show um die britischen Royals."Ich finde es so geil, wie gut diese Show einfach gecastet wurde", freut sich ein anderer. Dass es emotional werden wird, darüber sind sich zudem alle einig., erklärt ein Royal-Anhänger.

Doch die letzte Staffel von"The Crown" könnte auch anecken. Denn vor allem den Royals passt es angeblich nicht, dass sich das Ende der Serie vor allem um Prinzessin Dianas Tod drehen wird. Zudem soll sie auchIhr ältester Sohn Prinz William sei darüber entsetzt,"dass seine Mutter immer wieder auf diese geschmacklose Weise ausgebeutet wird"

promiflash »

