Erster Trailer für "Joker: Folie à deux" kommt bald

Bis die "Joker"-Fortsetzung in die Kinos kommt, verstreichen noch einige Monate. Den ersten Trailer gibt es aber schon sehr bald zu sehen. 53, rühren kräftig die Werbetrommel für den kommenden Blockbuster "Joker: Folie à deux". Zwar soll der Nachfolger zu Phillips' Kino-Hit "Joker" erst in knapp einem halben Jahr erscheinen, ein erstes Filmplakat gibt es aber schon jetzt zu sehen.tanzt. "Die Welt ist eine Bühne", schreibt die Schauspielerin dazu.

Sowohl sie als auch der Regisseur kündigen zudem an, dass der erste Trailer in einer Woche, am 9. April, erscheinen soll. Im letzten April hatte Phillips mitgeteilt, dass die Dreharbeiten abgeschlossen sind. Genaue Einzelheiten sind noch nicht über die Handlung des neuen Films bekannt. Dbeschrieb den Streifen jedoch im Februar als "Drama mit Musikelementen" rund um das Arkham Asylum. Dabei handelt es sich um eine bekannte, psychiatrische Anstalt aus dem DC-Universu

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



gala / 🏆 63. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neues Filmposter zu 'Joker: Folie à deux': Bald kommt auch der TrailerBis die 'Joker'-Fortsetzung in die Kinos kommt, verstreichen noch einige Monate. Den ersten Trailer gibt es aber schon bald zu sehen, wie Lady Gaga und Todd ...

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Erster Action-Trailer: Van Damme ist zurück und kämpft diesmal gegen die RussenmafiaJean-Claude Van Damme ist zurück im knallharten Action-Geschäft. Seht hier den ersten Trailer zu seinem neuen Film „Born to Kill“...

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Darauf mussten Grusel-Fans 36 Jahren warten: Erster Trailer bringt absoluten Horror-Spaß zurückDa ist er endlich, der allererste Teaser-Trailer zur unverhofften „Beetlejuice“-Fortsetzung von Tim Burton. Und der ruft nicht nur Untote..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Aragorn ist jetzt ein Cowboy: Erster Trailer zum Western mit Viggo Mortensen & „Yellowstone“-StarViggo Mortensen tauscht das Schwert mit der Knarre, um das Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu erschließen im ersten Trailer zu „The..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Erster „Bay Boys 4“-Trailer: Action-Duo Will Smith und Martin Lawrence sind zurückDas Dream-Team Will Smith und Martin Lawrence ist zurück: Der erste Trailer zu „Bad Boys: Ride or Die“ beschert euch ein Wiedersehen mit..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

Kino-Highlight 2024 für wahre Filmfans: Erster Trailer zu „Kinds of Kindness“ mit irrem Star-AufgebotNach zwei grandiosen Kollaborationen wird ein Hollywood-Erfolgsduo in einem dritten Film wieder vereint, zu dem nun ein überaus vielversprechender..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »