Erster Name für Intel-Prozessoren der Lunar Lake-Familie entdeckt

Für die kommenden Intel - Prozessoren der Familie Lunar Lake gibt es einen ersten Namen, der in Code-Zeilen entdeckt wurde. Das Modell heißt Intel Core Ultra 5 234V und verfügt über acht Kerne und ebenso viele Threads , da kein Hyper-Threading genutzt wird. Damit wird nicht nur der Name des ersten Modell s bestätigt, sondern auch die Tatsache, dass Lunar Lake kein Hyper-Threading nutzt.

Laut Bericht könnte die Core-200-Serie demnach auf drei verschiedene Architekturen setzen: Arrow Lake, Lunar Lake und Raptor Lake Refresh. Am „V“ im Namen könnten also die Lunar-Lake-Modelle erkannt werden

