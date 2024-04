Erster direkter Angriff des Irans auf Israel

Der erste direkte Angriff des Iran s auf Israel bringt die Erzfeinde an den Rand eines Krieg es. Schon am Sonntag gab es international Bemühungen, die Lage zu entschärfen. US-Präsident Joe Biden und die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden wirtschaftsstarken Demokratien wollten in einer Schalte über Wege aus der Krise beraten. In New York war eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates anberaumt.

Das Weiße Haus teilte mit, Biden habe den Angriff «auf das Schärfste» verurteilt und das «eiserne Bekenntnis» der USA zu Israels Sicherheit bekräftigt. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf einen ranghohen Regierungsvertreter, Biden habe Netanjahu gesagt, die USA würden sich nicht an «offensiven Operationen gegen den Iran beteiligen».

