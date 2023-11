Erster Brunnen zur Reinigung von kontaminiertem Grundwasser am Flugplatz

Der erste von sieben Brunnen. Ein runder Schacht, in dem Wasser steht. Das mit PFAS kontaminierte Grundwasser soll durch die Brunnen hochgepumpt und über Rohre zur Reinigungsanlage geleitet werden. Dort wird es aufbereitet und versickert hinterher über spezielle Kästen, sogenannte Rigolen, wieder in den Boden.

Die Brunnen werden auf einer Strecke von rund einem Kilometer alle nebeneinander gebaut und bilden so eine Sperre: Kein verunreinigtes Grundwasser soll mehr vom Flugplatz abfließen können. Die Kontaminationen an den ehemaligen Bundeswehr-Standorten, wie am Manchinger Flugplatz, kommen hauptsächlich von PFAS-haltigen Löschschäumen. Die Bundeswehrfeuerwehr setzte diese jahrzehntelang auf Flugplätzen ein. Dabei gelangten die PFAS in Böden, Gewässer und ins Abwasser in der näheren Umgebung. Mit dem Regen können sie aus Böden ins Grundwasser oder in Bäche und Flüsse geschwemmt werden und von dort aus weiter ins Mee





