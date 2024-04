Erster Abschnitt der neuen Nord-Süd-Verbindung der Berliner S-Bahn wird Ende des Jahres eröffnet

Der erste Abschnitt der geplanten neuen Nord-Süd-Verbindung der Berlin er S-Bahn soll erst Ende dieses Jahres in Betrieb gehen und damit rund sieben Jahre später als ursprünglich geplant. Zum nächsten großen Fahrplanwechsel am 14. Dezember soll die Linie S15 zwischen Gesundbrunnen und Berlin Hauptbahnhof erstmals unterwegs sein, wie der Bahn-Bevollmächtigte für Berlin , Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, Alexander Kaczmarek, am Freitag in Berlin sagte.

Die Inbetriebnahme war wegen gestiegener Baukosten, der Coronakrise und Umplanungen immer wieder über Jahre verschoben worden. Der Bauabschnitt gehört zur geplanten Nord-Süd-Verbindung, der "S21 Berlin", mit der die Bahn das Berliner S-Bahn-Netz in einigen Jahren deutlich entlasten will. Sie soll vom Nordring über den Hauptbahnhof, Potsdamer Platz und Yorckstraße bis zum Südkreuz führen. Der erste Abschnitt verläuft zwischen dem Nordring und dem Hauptbahnhof und ist etwa 3,9 Kilometer lan

Berlin S-Bahn Nord-Süd-Verbindung Verkehr Eröffnung

