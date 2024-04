Erste Testfahrten in Misano

In Misano fanden erste Testfahrten stattNach den Testfahrten in Misano ist IDM Superstock-Pilot Häfner von seinem Wechsel zu Ducati restlos überzeugt. Weitere Abstimmungsarbeiten sind aber nötig. Spassfaktor stimmt.Nach seinem Umstieg auf eine Ducati Panigale konnte IDM Superstock-Pilot Frank Häfner sein neues Motorrad erstmals Probe fahren. Ziel des ersten gemeinsamen Ausflugs war der GP-Kurs im italienischen Misano .

«Im Vergleich zum Vorjahr habe ich ein ganz neues Team aufgestellt», erklärt Häfner, «und war bei den Testfahrten mit einem für mich völlig neuen Motorrad unterwegs, an das ich mich erst einmal gewöhnen musste. Alles an diesem Bike musste ich neu lernen. Die Bremsen, die Reifen, Handling und vieles mehr.»

