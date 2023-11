Erste Informationen zum kommenden Addon für Diablo 4 auf der Blizzcon

Auf der Blizzcon hat Blizzard erste Informationen zum kommenden Addon für Diablo 4 verraten. Und obendrein einen Ausblick gegeben, was sich schon bald ändert. Das erste Addon für Diablo wird Ende 2024 erscheinen und wahrscheinlich spielt Mephisto als der Herr des Hasses eine entscheidende Rolle. Hatte auch ein Leak bereits im Vorfeld angedeutet. Obendrein wird das Addon natürlich auch eine neue Klasse bekommen. Aber Blizzard hat keine Details hierzu verraten

. Allerdings soll diese nagelneu und noch nie in einem Diablo-Titel vorgekommen sein. Wollen sie Näheres zu allen Belangen der Erweiterung erzählen. Es ist also noch eine ganze Weile und mehrere Seasons hin. Wir müssen uns also gedulden. Der Leak mag zwar mit dem Titel beinahe ins Schwarze getroffen haben, aber dennoch sollten alle Informationen daraus mit großer Vorsicht gelesen werden. Denn auch wenn Sie irgendwann einmal gestimmt haben, muss das längst nicht mehr der aktuelle Stand der Dinge sein. Auch wenn auf das Addon noch recht lange zu warten ist, wird sich auch dieses Jahr, während der zweiten Season, noch einiges bei Diablo 4 verändern. Ab dem 6. November wird jede Klasse einen einzigartigen Ring bekommen. Deren Eigenschaften sollen auf besonderen Effekten der ersten Season basieren. Ihr werdet bald schon sehen können, welche neuen Prefixe euch erwarten könnten, wenn ihr dem Okkultisten eure ergatterten Items anvertraut. Ab dem 5

