Erste Fangergebnisse deuten auf Erholung des Oder-Fischbestandes

Nach der Großaktion haben Angler ihre Fangergebnisse für eine Bestandsaufnahme weitergemeldet. Die Wissenschaftler des Potsdamer Instituts für Binnenfischerei erhoffen sich nach dem Fischsterben 2022, dass eine Erholung des Oder-Fischbestandes bereits eingesetzt hat und die Fangergebnisse dies bestätigen könnten. Dafür sei es auch wichtig zu wissen, welche Größen von Fischen sich momentan in der Oder tummeln, so Dettmann weiter.

wesentliche Ursache für das massenhafte Fischsterben 2022 in der Oder war. Nach Angaben des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin verendeten Schätzungen zufolge damals rund 1.000 Tonnen Fisch in dem Fluss.

Glücklicherweise sei 2023 eine ähnliche Situation wie im vergangenen Jahr ausgeblieben, "so dass wir auf einem sehr guten Weg sind, dass sich die Fischgemeinschaft der Oder erholt", sagte Christian Wolter, Experte für Fischerei und Aquakultur am IGB. Aufgrund einer längeren Frühjahrsüberflutung gebe es ein sehr gutes Laichgeschehen. headtopics.com

"In der Strommitte ist der Fischbestand, so schätze ich das ein, wieder bei circa sechzig Prozent wie vor dem Fischsterben", sagt Hauptgeschäftsführer Andreas Koppetzki vom Landesanglerverband.

