Erste Ausländer dürfen Gaza-Streifen verlassen

Kein Mehl, keine funktionierenden Entsalzungsanlagen, kein Wasser: Die Lage der Menschen in Gaza ist dramatisch, da es seit drei Wochen keinen Strom gibt. (dpa / picture alliance / Mohammad Abu Elsebah)

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BR24: Laut ägyptischer Regierung warten rund 7.000 Ausländer auf Ausreise aus Gaza-StreifenKairo: Im umkämpften Gaza-Streifen warten unterdessen etwa 7.000 ausländische Staatsangehörige aus 60 Ländern auf ihre Ausreise. Das hat das Außenministerium in Kairo mitgeteilt. Es lud Vertreter ausländischer Botschaften zu einem Treffen ein, um über die benötigten Dokumente für die Ausreise sowie die Logistik zu informieren. Ob es sich bei den 7.

Herkunft: BR24 | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Laut ägyptischen Grenzbeamten: Erste Ausländer und Verletzte reisen noch heute aus Gaza ausBiden kündigt Veto gegen republikanischen Antrag zur Israel-Hilfe an + Ägypten will offenbar Verletzte aus Gazastreifen aufnehmen + Der Newsblog.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

BR24: Erste Verletzte und Ausländer dürfen Gaza nach Ägypten verlassenBis zu 500 Ausländer, Personen mit Zweitpässen und verletzte Palästinenser dürfen über den Grenzübergang Rafah den Gazastreifen nach Ägypten verlassen. Nach US-Medienberichten hat Katar die Grenzöffnung vermittelt.

Herkunft: BR24 | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Grenzübergang geöffnet: Erste Ausländer und Verletzte reisen am Mittwoch von Gaza nach Ägypten ausBisher hatte Ägypten seinen Grenzübergang Rafah vollständig blockiert. Nun sind 285 Doppelstaatlern und 81 Verletzten nach Ägypten eingereist.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Botschaft empfängt Deutsche in Rafah : Erste Ausländer und Verletzte dürfen von Gaza nach Ägypten ausreisenBisher hatte Ägypten seinen Grenzübergang Rafah vollständig blockiert. Nun sind 285 Doppelstaatler und 81 Verletzte nach Ägypten eingereist – darunter auch Deutsche, bestätigt das Auswärtige Amt.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: „Es beginnt jetzt“: Michael Müller zu Ausreise aus dem Gaza-StreifenDie ersten Deutschen konnten aus dem Gazastreifen ausreisen. Der Berliner Bundestagsabgeordnete Michael Müller versichert, die Bundesregierung tue alles, damit es noch mehr werden.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕