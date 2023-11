Erst die Bäume, dann der Brunnen: So geht es der Baustelle am Schwabacher Schillerplatz

- Seit vergangenem Jahr wird an der Umgestaltung des Schillerplatzes in Schwabach beim Schulzentrum gearbeitet. Inzwischen sind die Fortschritte sichtbar. So ist der Stand der Bauarbeiten. Auf der Baustelle am Schwabacher Schillerplatz geht es planmäßig voran. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

Insgesamt fünf Bäume wurden in den vergangenen Wochen am neu gestalteten Platz gepflanzt. Um die am Rande des Platzes verlaufenden Elektroleitungen vor den Wurzeln des einen Baumes abzuschirmen, mussten dazu vorher Betonwinkel­steine gesetzt werden.Mitte November soll der Brunnen auf dem Platz in Betrieb genommen werden. Allerdings nur für sehr, sehr kurze Zeit. Gleich anschließend wird er dann nämlich winterfest gemacht.

Für die Stadt sind das gute Nachrichten: Um eine großzügige Förderung vom Freistaat Bayern zu erhalten, muss die Fertigstellung des Schillerplatzes 2023 erfolgen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTL_COM: Große Liebe am Trevi-Brunnen: Paulo Dybala stellt seiner Oriana die Frage aller Fragen!Liebe kann nicht nur so schön sein, sie IST es! Das zeigen Weltmeister Pauly Dybala und seine Oriana Sabatini auf beeindruckende Weise.

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Nordrhein-Westfalen: Umgestürzte Bäume behindern Bahnverkehr: Linien betroffenAktuelle Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Verkehr: Umgestürzte Bäume behindern Bahnverkehr: Linien betroffenDüsseldorf (lnw) - Umgestürzte Bäume haben am Donnerstagmorgen den Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen beeinträchtigt. Betroffen waren die Regionen

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

RPONLINE: umgestürzte Bäume blockieren SchienennetzDer Zugverkehr in NRW ist erheblich beeinträchtigt. Grund sind mehrere umgestürzte Bäume. Welche Strecken betroffen sind.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕

WATSON_DE: Warum die Bäume noch so grün sind – und wann das problematisch wirdObwohl bald November ist, sind die Bäume vielerorts noch grün. Friedrich Bohn erklärt gegenüber watson, wann das zum Problem werden könnte.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen ⮕

WESERKURIER: Versumpfung in Delmenhorst: Dem Stadtpark fallen die Bäume ausEigentlich sollen Pumpen helfen, den Grundwasserspiegel in der Delmenhorster Stadtmitte zu regulieren. Doch die fördern dieser Tage wohl zu wenig. Derweil ...

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen ⮕