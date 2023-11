Ersatzverkehr auf der U8 in Berlin-Mitte

Passagiere der U8 müssen ab Montag mehr Zeit einplanen und gute Nerven haben: Für knapp einen Monat gibt es auf einem fünf Kilometer langen Streckenabschnitt in Berlin-Mitte Ersatzverkehr per Bus - und der hält nicht an jeder Station. Fahrgäste auf der U-Bahn-Linie 8 müssen ab diesem Montag (20. November) erhebliche Einschränkungen hinnehmen. Wegen Bauarbeiten wird der mehr als fünf Kilometer lange Abschnitt zwischen Alexanderplatz und Osloer Straße bis 17.

Dezember gesperrt, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten. Der gesperrte Abschnitt betrifft insgesamt acht Haltestellen der U8 und weite Teile der Innenstadtroute. Geplant ist zwar ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen, die an den ausgewiesenen Ersatzhaltestellen halten. Der Ersatzverkehr hält nach Angaben der BVG allerdings nicht am U-Bahnhof Weinmeisterstraße, dafür aber am Rosa-Luxemburg-Platz. Fahrgäste müssen laut BVG mit längeren Fahrzeiten rechnen. Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werde





rbb24 » / 🏆 12. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Berlin & Brandenburg: Car-Sharing-Auto in Berlin-Mitte ausgebranntAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89,32 Weiterlesen »

Droht Union SO ein Absturz?Berlin, Berlin, der Abstiegskampf steigt in Berlin!

Herkunft: bzberlin - 🏆 68. / 26,25 Weiterlesen »

Campus Berlin als Aussteller auf der Einstieg Berlin 2023 / Berufsorientierung kompakt in der Arena BerlinBerlin (ots) - Um Jugendlichen bei der Berufswahl zu helfen, ist das Oberstufenzentrum (OSZ) Campus Berlin zum dritten Mal in Folge auf der Berufsorientierungsmesse Einstieg Berlin am 17. & 18. November

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 80. / 23,4375 Weiterlesen »

Berlin: Panne am Flughafen BER verhindert Start – Passagiere außer sichFlugzeug wird am Flughafen BER falsch betankt. Passagiere müssen in Berlin bleiben.

Herkunft: watson_de - 🏆 102. / 22,5 Weiterlesen »

Berlin-Saarbrücken: Flugzeug-Kapitän lässt Passagiere zurückBeim Flug von Berlin nach Saarbrücken ist es am Mittwochabend zu einem kuriosen Vorfall gekommen. Weil Mitarbeiter eines Unternehmens am Flughafen viel zu viel Kerosin getankt hatten, mussten Passagiere in der Hauptstadt bleiben.

Herkunft: szaktuell - 🏆 25. / 60,984 Weiterlesen »

Berlin-Saarbrücken: Flug-Kapitän lässt Passagiere in Hauptstadt zurückBeim Flug von Berlin nach Saarbrücken ist es am Mittwochabend zu einem kuriosen Vorfall gekommen. Weil Flughafen-Mitarbeiter viel zu viel Kerosin getankt hatten, mussten Passagiere in der Hauptstadt bleiben.

Herkunft: szaktuell - 🏆 25. / 60,984 Weiterlesen »